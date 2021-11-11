В Беларуси суд вынес приговор задержанной чемпионке мира по фристайлу
11 ноября 2021 , 17:17Читати новину українською
Источник:телеграм-канал БФСС
Двукратную чемпионку мира по фристайлу, лучшую спортсменку Беларуси 2019 года Александру Романовскую задержали в среду, 10 ноября. Девушка неоднократно подчеркивала свою гражданскую позицию.
Романовская получила штраф
Суд вынес приговор чемпионке мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александре Романовской.
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Романовскую оштрафовали на 2 610 белорусских рублей. Ей было предъявлено обвинение по статье 24.23, п. 1 ("Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий").
Александра Романовская: что известно о спортсменке
- Спортсменку задержали 10 ноября, когда она возвращалась домой с тренировки. Сперва Александра находилась в Партизанском РУВД города Минска, затем ее перевели в изолятор временного содержания.
- После президентских выборов в Беларуси в августе 2020-го года Романовская не поддерживала режим диктатора Лукашенко и активно выражала свою гражданскую позицию.
- Также Александра подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы.
- После этого девушку уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки Беларуси. Объяснили, что причиной являются постоянные прогулы.
- В 2019 году Романовская выиграла чемпионат мира, а также стала двукратной чемпионкой зимней универсиады.