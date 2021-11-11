В Беларуси суд вынес приговор задержанной чемпионке мира по фристайлу

Двукратную чемпионку мира по фристайлу, лучшую спортсменку Беларуси 2019 года Александру Романовскую задержали в среду, 10 ноября. Девушка неоднократно подчеркивала свою гражданскую позицию.

Романовская получила штраф

Суд вынес приговор чемпионке мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александре Романовской.

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Романовскую оштрафовали на 2 610 белорусских рублей. Ей было предъявлено обвинение по статье 24.23, п. 1 ("Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий").

Александра Романовская: что известно о спортсменке