Романовська отримала штраф

Суд виніс вирок чемпіонці світу з лижного фристайлу в акробатичних стрибках Олександрі Романовській.

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Романовську оштрафували на 2610 білоруських рублів. Їй було висунуто звинувачення за статтею 24.23, п. 1 ("Порушення встановленого порядку проведення зборів, мітингу, вуличного ходу, демонстрації, пікетування, іншого масового заходу, вчинене учасником таких заходів").

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