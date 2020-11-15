14 ноября прошли матчи 5-го тура финального этапа чемпионата Беларуси среди команд Второй лиги.

Игроки футбольного клуба "Молодечно" сложили руки за спиной и отвернулись от красно-зеленого флага во время государственного гимна перед матчем с петриковским "Шахтером", пишет 24 канал.

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После стартового свистка акция солидарности была продолжена, и они еще 30 секунд стояли, положив руки за спину, и не начинали игру.

Причина акции

12 ноября в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко. Его привезли в больницу после полуночи 12 ноября с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами.

К утру врачи сказали родственникам, что состояние Бондаренко очень тяжелое, и шанс выжить один из тысячи. Вечером он умер.