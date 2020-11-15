14 листопада пройшли матчі 5-го туру фінального етапу чемпіонату Білорусі серед команд Другої ліги.

Гравці футбольного клубу "Молодечно" склали руки за спиною та відвернулися від червоно-зеленого прапора під час державного гімну перед матчем з петриківським "Шахтарем", пише 24 канал.

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Після стартового свистка акція солідарності була продовжена, і вони ще 30 секунд стояли, поклавши руки за спину, і не починали гру.

Причина акції

12 листопада в мінській лікарні швидкої допомоги помер 31-річний Роман Бондаренко. Його привезли до лікарні після півночі 12 листопада з черепно-мозковою травмою, набряком мозку, ударами і саднами.

До ранку лікарі сказали родичам, що стан Бондаренка дуже важкий, і шанс вижити один з тисячі. Увечері він помер.