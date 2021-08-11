В Беларуси боец Алексей Кудин попал в тюрьму за участие в акциях протеста

В Беларуси боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Кудин попал за решетку. Кудина заключили из-за участия в акциях протеста в Беларуси.

Бойца посадили за участие в протестах

11 июля суд в Беларуси приговорил бойца Алексея Кудина к 2,5 года лишения свободы. Прокурор просил для Кудина лишения свободы на срок до 3,5 года.

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Кудина обвинили в сопротивлении правоохранителям с применением насилия или угрозой его применения.

Алексей принимал участие в акциях протеста из-за итогов выборов президента Беларуси летом 2020 года.

Что известно о деле Кудина