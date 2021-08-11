В Беларуси боец Алексей Кудин попал в тюрьму за участие в акциях протеста
11 августа 2021 , 12:56Читати новину українською
Источник:Sport24
В Беларуси боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Кудин попал за решетку. Кудина заключили из-за участия в акциях протеста в Беларуси.
Бойца посадили за участие в протестах
11 июля суд в Беларуси приговорил бойца Алексея Кудина к 2,5 года лишения свободы. Прокурор просил для Кудина лишения свободы на срок до 3,5 года.
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Кудина обвинили в сопротивлении правоохранителям с применением насилия или угрозой его применения.
Алексей принимал участие в акциях протеста из-за итогов выборов президента Беларуси летом 2020 года.
Что известно о деле Кудина
- Как сообщает Tribuna.com, 10 августа 2020 года в белорусском Молодечно состоялась акция протеста, на которую пришел и Кудин.
- Боец пришел протестовать против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Сначала протест в Молодечно имел мирный характер, однако впоследствии приехали несколько автобусов с силовиками. По одной из версий, часть "правоохранителей" была из России.
- В итоге начался силовой разгон людей. Кудин заявил, что ударил 5 правоохранителей, однако боец настаивает, что это была самозащита.
- В то же время государственные СМИ сообщают, что Кудин сопротивлялся, когда его пытались успокоить. От полученных ударов боец получил многочисленные травмы, в частности головы.
- Заслуженного мастера спорта Беларуси посадили под домашний арест, из-под которого он бежал в Европу.
- В январе 2021 года чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов был задержан в Москве. В конце июля бойца экстрадировали в Беларусь несмотря на запрет ЕСПЧ.