Беларусь и Россию могут дисквалифицировать на спортивных соревнованиях: причина отстранения

Вице-премьер-министр Польши Петр Глинский выразил свое недовольство реакцией ЕС на миграционный кризис. Он предлагает отстранить Россию и Беларусь от международных спортивных соревнований.

"Давление на эти государства недостаточно сильное"

Политик подчеркнул, что эти страны несут ответственность за миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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Глинский заверил, что Беларусь и Россию необходимо исключить из ряда международных организаций.

Международное давление на эти два режима – белорусский и российский – должно быть гораздо сильнее. Я даже рассмотрел бы возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований,

– заявил вице-премьер-министр Польши.

По словам польского политика, эти режимы действуют нечеловеческим образом, они ни на что не обращают внимания, кроме реального экономического или политического давления.