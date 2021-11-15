"Тиск на ці держави не достатньо сильний"

Політик наголосив, що ці країни несуть відповідальність за міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні.

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Глинський запевнив, що Білорусь та Росію необхідно виключити з низки міжнародних організацій.

Міжнародний тиск на ці два режими – білоруський та російський – має бути набагато сильнішим. Я навіть розглянув би можливість виключення цих двох країн із багатьох міжнародних організацій, у тому числі з важливих для них спортивних змагань,

– заявив віцепрем'єр-міністр Польщі.

За словами польського політика, ці режими, діють нелюдським чином, вони ні на що не зважають, окрім реального економічного чи політичного тиску.