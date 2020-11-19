Чемпионат мира-2021 по хоккею, который должен пройти в столицах Латвии и Беларуси, может быть перенесен из Минска из-за ситуации в стране.

Об этом сообщил обозреватель шведского издания Expressen Магнус Нюстрем.

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По его словам, в мире резко отреагировали на победу Лукашенко на президентских выборах в августе. Великобритания и Канада ввели санкции против Беларуси, а президент Франции Эммануэль Макрон потребовал отставки Лукашенко.

Шведские политики написали письмо в международную федерацию хоккея на льду (IIHF) с требованием перенести чемпионат мира из Беларуси в другую страну. Есть вероятность, что мировое первенство отдадут Канаде. Также есть вариант проведения турнира в Латвии, но для этого стране понадобится дополнительное финансирование.

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