Беларусь может потерять чемпионат мира по хоккею из-за Лукашенко
Чемпионат мира-2021 по хоккею, который должен пройти в столицах Латвии и Беларуси, может быть перенесен из Минска из-за ситуации в стране.
Об этом сообщил обозреватель шведского издания Expressen Магнус Нюстрем.
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По его словам, в мире резко отреагировали на победу Лукашенко на президентских выборах в августе. Великобритания и Канада ввели санкции против Беларуси, а президент Франции Эммануэль Макрон потребовал отставки Лукашенко.
Шведские политики написали письмо в международную федерацию хоккея на льду (IIHF) с требованием перенести чемпионат мира из Беларуси в другую страну. Есть вероятность, что мировое первенство отдадут Канаде. Также есть вариант проведения турнира в Латвии, но для этого стране понадобится дополнительное финансирование.
Протесты в Беларуси: что известно
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- Недавно протесты возобновились с новой силой после окончания срока ультиматума, который оппозиция выдвинула к власти – 25 октября.
- В течение дня 8 ноябрь и ночи 9 ноября правозащитники насчитали более тысячи задержанных на Марше народовластия.
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