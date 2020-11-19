Чемпіонат світу-2021 з хокею, який повинен пройти в столицях Латвії та Білорусі, може бути перенесений з Мінська через ситуацію в країні.

Про це повідомив оглядач шведського видання Expressen Магнус Нюстрем.

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За його словами, в світі різко відреагували на перемогу Лукашенка на президентських виборах в серпні. Великобританія і Канада ввели санкції проти Білорусі, а президент Франції Емманюель Макрон зажадав відставки Лукашенка.

Шведські політики написали листа в міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) з вимогою перенести чемпіонат світу з Білорусі в іншу країну. Є ймовірність, що світову першість віддадуть Канаді. Також є варіант проведення турніру в Латвії, але для цього країні знадобиться додаткове фінансування.

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