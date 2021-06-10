Беларусь хотят отстранить от участия в международных соревнованиях, включая Олимпиаду

10 июня 2021 , 17:46
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Источник:

сайт Европарламента

Принудительно посаженный в Минске самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту может создать Беларуси проблемы и на спортивной арене. Беларусь хотят отстранить от участия в международных соревнованиях.

Беларуси грозит бан

Европарламент призывает Совет Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси, вызванные посадкой самолета Ryanair в Минске.

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Евродепутаты выступили за исключение Беларуси из международных спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет (МОК).

Также евродепутаты хотят прекратить участие национальных команд Беларуси в чемпионатах Европы и мира по всем спортивным дисциплинам, включая Олимпийские игры в Токио 2020, а также международные клубные турниры и мероприятия.

Голосование за резолюцию состоится 10 июня. Следует отметить, что документ не является обязательным к исполнению, а носит более рекомендательный характер.

В Минске посадили самолет Ryanair: что известно

  • В 2020 году в Беларуси состоялись выборы президента. Александр Лукашенко объявил себя президентом Беларуси несмотря на очевидные фальсификации и недопуск к выборам оппозиционеров.
  • Это привело к массовым протестам в Беларуси. Против людей вывели силовиков, которые жестоко подавляли протесты.
  • Лидером оппозиции был Роман Протасевич, бывший главный редактор телеграм-канала Nexta. Он был задержан после посадки самолета авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс Афины – Вильнюс.
  • Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске из-за сообщения о минировании. Цивилизованный мир сразу осудил действия диктатора Лукашенко.
Автор: Михайло Гема