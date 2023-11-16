Бекхэм признается, что ему до сих пор трудно поверить, что клубу удалось договориться о соглашении с Месси. Он назвал аргентинца лучшим игроком в мире.

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Подарок Америке и МЦС

Бекхэм полагает, что Месси удастся поменять игру всего американского футбола.

"До сих пор трудно поверить, что Лионель Месси выступает за Интер Майами. Для меня, как для владельца клуба, это большая гордость – иметь в нашей команде лучшего игрока в мире".

Приезд Лео в Америку (не только в Майами) – это подарок Америке и МЛС, потому что такие люди меняют игру. Знаете, такие люди вдохновляют следующее поколение футболистов. Именно поэтому мы хотели пригласить Лео в команду.

Конечно, мы хотим выигрывать трофеи. Конечно, мы хотим быть лучшей командой в МЛС. Но одной из причин подписания Месси есть стремление вдохновить следующее поколение американцев хотеть стать футболистами. Его приезд вдохновляет, и это очень важно для нас", – сказал Бекхэм.

К слову. Месси подписал соглашение с Интером Майами этим летом. Аргентинцу удалось сразу же выиграть трофей с новым клубом – Кубок лиг, в котором принимают участие команды по МЛС и чемпионату Мексики.