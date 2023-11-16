Бекхем зізнається, що йому досі важко повірити, що клубу вдалося домовитися про угоду з Мессі. Він назвав аргентинця найкращим гравцем у світі.

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Подарунок Америці та МЛС

Бекхем вважає, що Мессі вдасться поміняти гру всього американського футболу.

"Досі важко повірити, що Ліонель Мессі виступає за Інтер Маямі. Для мене, як для власника клубу, це велика гордість – мати у наші команді найкращого гравця у світі.

Приїзд Лео в Америку (не тільки в Маямі) – це подарунок Америці та МЛС, тому що такі люди міняють гру. Знаєте, такі люди надихають наступне покоління футболістів. І саме тому ми хотіли запросити Лео в команду.

Звичайно, ми хочемо вигравати трофеї. Звичайно, ми хочемо бути найкращою командою в МЛС. Але однією з причин підписання Мессі є прагнення надихнути наступне покоління американців хотіти стати футболістами. Його приїзд надихає, і це дуже важливо для нас", – сказав Бекхем.

До слова. Мессі підписав угоду з Інтером Маямі цього літа. Аргентинцю вдалося одразу ж виграти трофей з новим клубом – Кубок ліг, у якому беруть участь команди з МЛС та чемпіонату Мексики.