Лот от главы государства

Еще один лот собрал кругленькую сумму на нужды украинского народа, продолжающего страдать от российской агрессии. Владимир Зеленский напрямую приобщился к одному из таких благотворительных аукционов.

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Президент Украины подписал бейсбольный мяч, выставленный на аукцион. Благодаря щедрым ставкам за мячик с автографом Зеленского улетел за 50 тысяч долларов.

Бейсбольный мяч с автографом Зеленского / Скриншот из AP

Аукционист RR Auction of Boston заверил, что не ожидал такой борьбы за этот лот. Он превзошел все прогнозы.

Часть этих средств будет потрачена на беженцев, вынужденно покинувших родной дом из-за войны в Украине. RR Auction сделает от себя пожертвование в размере 15 тысяч долларов.

Продавец Рэнди Каплан также внесет свой финансовый вклад. Однако пока неизвестно о какой сумме идет речь. Все собранные средства пойдут на счета организаций, занимающихся гуманитарной помощью для Украины.

Неудивительно, почему этот лот собрал столько денег. Владимир Зеленский с первого дня полномасштабного вторжения стал подлинным примером не только для страны, но и для всего мира. Почти все иностранные страны восхищаются мужеством и выносливостью руководителя Украины.

Зеленский не покинул страну в беде, хотя имел предложения уехать за границу, но остался в Киеве, чтобы вместе с украинцами и ВСУ приближать победу Украины над Россией.

Спортсмены, их лоты собрали солидную сумму для Украины

Многие украинские спортсмены, коллекционеры уже с 24 февраля начали выставлять собственные вещи на аукцион. Среди них можно увидеть раритетные и легендарные футболки, бейсболки, мячи с автографами и даже олимпийские медали.

Относительно наград с Олимпиады, одним из первых, кто отдал ее на аукцион стал бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна. Львовский каратист продал свою медаль за более чем 20 тысяч долларов. Победителем стал японец, захотевший вернуть награду украинцу, а деньги за нее потратить на нужды Украины.

Украинские футбольные гранды Шахтер и Динамо уехали за границу, чтобы провести благотворительное турне в поддержку родной страны. Оба клуба заработали для Украины солидные суммы денег. Динамо продолжает проводить благотворительные матчи дальше.