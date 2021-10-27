Бейл снова не поможет Реалу в матче с Шахтером в Лиге чемпионов
Источник:ФК Реал Мадрид
Правый вингер Гарет Бейл не поможет Реалу в ответном матче Лиги чемпионов против Шахтера. Футболист не успеет восстановиться от травмы.
Восстановление продолжается
Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на валлийца в ближайшем матче Лиги чемпионов. Гарет Бейл вернется в общую группу команды только через семь дней.
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Поэтому футболист атакующего звена пропустит игру против Шахтера, которая состоится 3 ноября в Мадриде.Первая встреча между этими клубами в нынешнем розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов завершилась со счетом – 0:5. "Сливочные" просто уничтожили украинский гранд на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Главный тренер Реала надеется, что Бэйл сможет помочь команде уже через два тура Ла Лиги. 6 ноября клуб встретится с Райо Вальекано. Гарет точно пропустит поединки против Осасуны и Эльче.
Еще с начала сентября вингер не может участвовать в матчах из-за травмы колена. В сезоне-2021/2022 Гарет сыграл лишь три поединка в испанской Ла Лиге, в которых отличился голом в ворота Алавеса.
- Реал после 9 встреч идет на второй позиции в Ла Лиге. Что касается Лиги чемпионов, то "сливочные" также занимают второе место после трех сыгранных поединков в группе D. Реал имеет в своем активе 6 очков. Такое количество пунктов у Шерифа из Молдовы, но по дополнительным показателям подопечные Юрия Вернидуба опережают мадридцев.
- Шахтер с одним очком, получившим в игре против Интера, замыкает эту группу.