Бех-Романчук завоевала "золото" на престижном турнире в Австрии с лучшим результатом в сезоне

В Австрии прошел первый этап турнира серии Golden Roof Challenge. Сразу три украинки оказались на пьедестале.

Очередной триумф Бех-Романчук

В общем, участие в турнире приняли сразу четыре украинки: Марина Бех-Романчук – в рыбках в длину, Яна Гладийчук и Марина Килипко – в прыжках с шестом, пишет 24 канал.

До речі Бех-Романчук у вольовому стилі перемогла олімпійську чемпіонку на Діамантовій лізі у Римі

Кстати, Бех-Романчук в волевом стиле победила олимпийскую чемпионку на Бриллиантовой лиге в Риме.

Бех-Романчук была главной фавориткой в ​​своем коронном секторе. Она завоевала золотую награду с лучшим результатом в нынешнем сезоне – 6.86 метра. До этого ее рекордом было выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, где она тоже торжествовала. Ее результат улучшился на 1 сантиметр.

В австрийском Инсбруке Марина выполнила три успешных попытки: 6.66 метра, тогда три заступа, после чего 6.86 метра и 6.71 метра.

Вторую строчку заняла спортсменка из Сан-Томе и Принсипи Агата де Соуза, а третье место за 19-летней украинкой Марией Гореловой – 6.38 метра. Для нее это тоже лучший результат в сезоне.

Призерки прыжков в длину

Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.86 метра Агата де Соуза (Сан-Томе и Принсипи) – 6.76 метра Мария Горелова (Украина) – 6.38 метра

В секторе для прыжков с шестом украинка Марина Килипко – с результатом 4.26 метров получила "бронзу". У Яны Гладийчук никакой успешной попытки в Инсбруке не было. Итальянка Роберто Бруни выиграла соревнование по рекорду турнира – 4.66 метров.

Golden Roof Challenge – это соревнования по прыжкам в длину и прыжкам с шестом, проходящим на центральной площади города на специально оборудованной дорожке. Спортсмены поочередно выполняют свои пробы.