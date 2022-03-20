Бех-Романчук завоевала "серебро" на чемпионате мира по легкой атлетике в тройном прыжке

Последний соревновательный день на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении начался для Украины с выступления Марины Бех-Романчук. Украинка выступит сразу в двух дисциплинах.

Невероятное выступление украинки в "непрофильной" дисциплине

Украинка должна выступить в течение одного соревновательного дня в двух дисциплинах: тройном прыжке и прыжках в длину. Первым для украинской легкоатлетки стали соревнования по тройному прыжку, сообщает 24 канал.

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Перед чемпионатом мира Бех-Романчук завоевала первенство на чемпионате Украины в тройном прыжке. Она установила личный рекорд: в Сумах легкоатлетка прыгнула на 14:34 метра.

Первый скачок украинка выполнила близко с личным рекордом – 14.28 метра. Так Марина вошла в топ-5.

Лидером была главная претендентка на победу – Юлимар Рохас еще первым прыжком на 15.19 метров существенно оторвалась от соперниц.

В следующих двух попытках Бех-Романчук не смогла улучшить свой результат. Украинку опередили еще три прыжка, однако в топ-8 она удержалась, получив шансы еще на три попытки.

Следующие две попытки были для украинской легкоатлетки тоже неудачными. Их аннулировали из-за заступов. Бех-Романчук имела только один скачок для улучшения результата.

Марина воспользовалась своим последним шансом. Этот прыжок она проделала с лучшим результатом в карьере – 14.74 метра и поднялась на второе место.

Впереди Бех-Романчук была только Юлимар Рохас. А третье место у представительницы Ямайки Кимберли Уильямс.

Для Украины это вторая награда на чемпионате мира в Белграде. Первую награду завоевала Ярослава Магучих. Она стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту в помещении.

Тройной прыжок: финал