Позитивных впечатлений от этих соревнований нет, – Бех-Романчук разочарована выступлением на ЧМ

В американском Юджине закончился чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Украина завоевала на турнире 2 награды.

Бех-Романчук: Сделала все возможное от меня

Одной из претенденток на медали была Марина Бех-Романчук. К тому же она была фавориткой сразу в двух категориях: тройном прыжке и прыжке в длину.

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Однако в обеих дисциплинах в финале показать свои лучшие попытки украинке не удалось. В тройном прыжке Марина финишировала 11-ю, а в прыжках в длину – 8-ю.

Сделала все возможное от меня. К сожалению, это всего 6.82, но таков результат и в принципе такая позиция. Как-то так. На данном этапе у меня положительных впечатлений от этих состязаний нет. Но как вышло, в принципе, так вышло. Готовимся в дальнейшем, еще сезон не окончен,

– сказала легкоатлетка.

В финале прыжков в длину Бех-Романчук выполнила шесть прыжков, четыре из которых – заступы. В тройном прыжке лучший скачок Марины тоже не был засчитан из-за заступа в 1.1 сантиметра.

"Если бы я знала, что делать с этими заступами, то давно бы уже решила эту проблему", – заявила украинка.

Медали Украины на ЧМ-2022 в США