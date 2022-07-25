Бех-Романчук: Зробила все, що можливо від мене
Однією з претенденток на медалі була Марина Бех-Романчук. До того ж вона була фавориткою відразу у двох категоріях: потрійному стрибку та стрибку у довжину.
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Проте в обох дисциплінах у фіналі показати свої найкращі спроби українка не змогла. У потрійному стрибку Марина фінішувала 11-ю, а в стрибках у довжину – 8-ю.
Зробила все, що можливо від мене. На жаль, це лише 6.82, але такий результат і в принципі така позиція. Якось так. На даному етапі у мене позитивних вражень від цих змагань немає. Але як вийшло, в принципі, так вийшло. Готуємось надалі, ще сезон не закінчено,
– сказала легкоатлетка.
У фіналі стрибків у довжину Бех-Романчук виконала шість стрибків, чотири з яких – заступи. У потрійному стрибку найкращий стрибок Марини теж не було зараховано через заступ в 1.1 сантиметра.
"Якби я знала, що робити з тими заступами, то давно вже вирішила б цю проблему", – заявила українка.
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