Накладывает отпечаток на внутреннее состояние, – Бех-Романчук о влиянии войны на результат ЧМ

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала, как война влияет на ее показатели на соревнованиях. Спортсменка мечтает как можно скорее вернуться в Украину.

Бех-Романчук: Несмотря на все препятствия, которые есть за спиной, ты пытаешься бороться

Марина рассказала, как ей приходится постоянно "путешествовать" по Европе и готовиться к турнирам. Спортсменка убеждена, что это оказывает большое влияние на результаты.

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Конечно, война в Украине накладывает отпечаток на внутреннее состояние. Ты живешь пять месяцев в Европе. Если бы ты мог хотя бы вернуться, перестирать вещи, поехать куда-то дальше… А так ты просто таскаешь чемоданы из одного места в другое, из другого – в третий, а оттуда – в четвертое. В одном месте готовы помочь, в другом – не получается, в другом – готовы принять, но там могут быть не такие хорошие условия для тренировок. В то же время ты понимаешь, что у тебя в стране война. Как можно вообще какими-то условиями перебирать? Но каждый нюанс – покрытие дорожки, питание, твое нравственное состояние, сон – оно все влияет на результат,

– отметила легкоатлетка.

По словам спортсменки, она была готова к чемпионату мира в Юджине физически, просто психологически – нет.

"Несмотря на все препятствия, которые есть за спиной, ты пытаешься бороться. Потому что для чего я тогда приезжаю на соревнование? Моя задача – выступать и качественно делать свою работу. Наши же военные пытаются делать свой труд качественно, почему же я здесь должен становиться плакать и ныть, что мне что-то не нравится. Откровенно говоря: я никак не пытаюсь оправдать свое выступление на чемпионате мира. Просто все пошло наперекосяк – и все. Несмотря на условия, психологические и стрессовые состояния, я была готова. Но проблема была именно в психоэмоциональном состоянии, точно не в физическом. Как ни крути, сейчас голова у тебя несвежая", – добавила Бех-Романчук.

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