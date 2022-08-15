Бех-Романчук: Попри всі перешкоди, що є за спиною, ти намагаєшся боротися

Марина розповіла, як їй доводиться постійно "мандрувати" Європою та готуватися до турнірів. Спортсменка переконана, що це неабияк впливає на результати.

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Звичайно, війна в Україні накладає відбиток на внутрішній стан. Ти живеш п’ять місяців у Європі. Якби ти мав змогу хоча б повернутись, перепрати речі, поїхати кудись далі… А так ти просто тягаєш за собою валізи з одного місця в друге, із другого – утретє, а звідти – у четверте. В одному місці готові допомогти, в іншому – не виходить, у ще одному – готові прийняти, але там можуть бути не такі хороші умови для тренувань. Водночас ти розумієш, що в тебе в країні війна. Як можна взагалі якимись умовами перебирати? Але кожен нюанс – покриття доріжки, харчування, твій моральний стан, сон – воно все впливає на результат,

– зазначила легкоатлетка.

За словами спортсменки, вона була готова до чемпіонату світу в Юджині фізично, просто психологічно – ні.

"Попри всі перешкоди, що є за спиною, ти намагаєшся боротися. Бо для чого я тоді приїжджаю на змагання? Моє завдання – виступати та якісно робити свою роботу. Наші ж військові намагаються робити свою працю якісно, чому ж я тут маю ставати плакати і нити, що мені щось не подобається. Відверто кажучи: я ніяк не намагаюсь виправдати свій виступ на чемпіонаті світу. Просто все пішло шкереберть – і все. Попри умови, психологічні і стресові стани, я була готова. Але проблема була саме в психоемоційному стані, точно не у фізичному. Як не крути, зараз голова в тебе несвіжа", – додала Бех-Романчук.

Як виступила легкоатлетка на ЧС-2022