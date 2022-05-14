Бех-Романчук начала новый сезон Бриллиантовой лиги из "серебра" в тройном прыжке

В столице Катара, Дохе, начался новый сезон Бриллиантовой лиги. На этом этапе стартовала одна украинка – Марина Бех-Романчук.

Серебряный дебют на этапе Бриллиантовой лиги

Марина начала сезон Бриллиантовой лиги по новой для себя дисциплине – тройному прыжку. Впервые легкоатлетка дебютировала в этом виде на чемпионате Украины, состоявшемся в январе 2022 года, пишет 24 канал.

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На международной арене Бех-Романчук впервые выступила в тройном прыжке на чемпионате мира-2022 в помещении Белграда. Украина совершила что-то невероятное, ведь сразу завоевала серебряную награду.

Этап в Дохе стал для Бех-Романчук открытием летнего легкоатлетического сезона. Перед этим она соперничала только в помещении, выехав из Украины в марте после начала полномасштабного вторжения России.

Регламент соревнований по тройному прыжку предполагал, что каждая из спортсменок имеет пять попыток для того, чтобы показать наилучший результат. Топ-3 по итогам пяти прыжков выходили в финал, где должны были выполнить еще одну попытку.

Сложные погодные условия мешали легкоатлеткам, поскольку соревнования проходили в условиях мощного ветра. Из-за этого был даже отменен турнир по прыжкам с шестом.

Украинка предприняла свою первую попытку с последним результатом – на 13.54 метра. Однако во второй попытке Марина существенно улучшила свой показатель – 14:27, легкоатлетка присоединилась к лидерам.

После двух последующих попыток Бех-Романчук не улучшила свой результат и потеряла сразу четыре позиции. От топ-3 украинку отделяли 18 сантиметров.

А уже в пятой попытке Бех-Романчук прошла в финал. Показатель украинки – 14,73 метра. Это личный рекорд Марины на открытом воздухе, позволивший ей подняться на второе место и выйти в финал.

В решающей попытке за "золото" украинка прыгнула на 14.25 метра и удержала второе место.

Бриллиантовая лига: результаты тройного прыжка