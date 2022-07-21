Моя жизнь никогда не будет такой, как раньше, – Бех-Романчук о том, как на нее повлияла война
Источник:Oregon Live
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала, как полномасштабная война повлияла на ее жизнь. Спортсменка подчеркнула, что уж очень хочет вернуться домой.
Бех-Романчук: Я просто хочу домой
Титулованная спортсменка подчеркнула, что ее жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Война оказала большое влияние на нее.
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Думаю, моя жизнь никогда не будет такой, как раньше, потому что все изменилось. Я вижу войну. Раньше я ее видела только в кино или, возможно, слышала о ней от дедушки и других людей. Сейчас вся Украина видит войну, смерть. Мы знаем, что мы хотим быть свободными. Мы знаем о свободе, ведь хотим жить,
– сказала Марина.
Бех-Романчук подчеркнула, что больше всего ей хочется сейчас – это вернуться домой.
"Я хочу увидеть своих родителей, хочу на мой стадион, хочу спать в своей постели. Я устала от смен мест для тренировок, смен отелей. У меня 2 чемодана, с которыми я постоянно путешествую. Я просто хочу домой", – добавила легкоатлетка.
Неудача Бех-Романчук на ЧМ-2022
- В американском Юджине 15 июля стартовал чемпионат мира по легкой атлетике-2022.
- Марина Бех-Романчук пробилась в финал в тройном прыжке. 27-летняя отобралась со вторым результатом в квалификации (14.54 метра).
- Впрочем, прямо в финале Бех-Романчук не смогла побороться за награды. Ее лучшим скачком стал результат 13.91 метра, она выбыла после трех прыжков – 11-е место.
- Бех-Романчук также будет соперничать на чемпионате мира в прыжках в длину. Квалификация состоится 23 июля, финал – в ночь на понедельник, 25 июля.
- В своей карьере Бех-Романчук проводит первый полноценный сезон именно в тройном прыжке. Ее основная специализация – прыжок в длину.