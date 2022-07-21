Бех-Романчук: Я просто хочу домой

Титулованная спортсменка подчеркнула, что ее жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Война оказала большое влияние на нее.

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Думаю, моя жизнь никогда не будет такой, как раньше, потому что все изменилось. Я вижу войну. Раньше я ее видела только в кино или, возможно, слышала о ней от дедушки и других людей. Сейчас вся Украина видит войну, смерть. Мы знаем, что мы хотим быть свободными. Мы знаем о свободе, ведь хотим жить,

– сказала Марина.

Бех-Романчук подчеркнула, что больше всего ей хочется сейчас – это вернуться домой.

"Я хочу увидеть своих родителей, хочу на мой стадион, хочу спать в своей постели. Я устала от смен мест для тренировок, смен отелей. У меня 2 чемодана, с которыми я постоянно путешествую. Я просто хочу домой", – добавила легкоатлетка.

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