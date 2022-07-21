Бех-Романчук: Я просто хочу додому
Титулована спортсменка наголосила, що її життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Війна значно вплинула на неї.
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Думаю, моє життя ніколи не буде таким, як раніше, тому що все змінилося. Я бачу війну. Раніше я її бачила лише у кіно чи, можливо, чула про неї від дідуся та інших людей. Зараз вся Україна бачить війну, смерті. Ми знаємо, що хочемо бути вільними. Ми знаємо про свободу, адже хочемо жити,
– сказала Марина.
Бех-Романчук наголосила, що найбільше їй хочеться зараз – це повернутися додому.
"Я хочу побачити своїх батьків, хочу на мій стадіон, хочу спати у своєму ліжку. Я втомилась від змін місць для тренувань, змін готелів. У мене 2 валізи, з якими я постійно подорожую. Я просто хочу додому", – додала легкоатлетка.
Невдача Бех-Романчук на ЧС-2022
- В американському Юджині 15 липня стартував чемпіонат світу з легкої атлетики-2022.
- Марина Бех-Романчук пробилася до фіналу у потрійному стрибку. 27-річна відібралася з другим результатом у кваліфікації (14.54 метрів).
- Утім, безпосередньо у фіналі Бех-Романчук не змогла поборотися за нагороди. Її найкращим стрибком став результат 13.91 метри, вона вибула після трьох стрибків – 11-е місце.
- Бех-Романчук також змагатиметься на чемпіонаті світу в стрибках у довжину. Кваліфікація відбудеться 23 липня, фінал – у ніч проти понеділка, 25 липня.
- У своїй кар'єрі Бех-Романчук проводить перший повноцінний сезон саме в потрійному стрибку. Її основна спеціалізація – стрибок у довжину.