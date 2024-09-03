Участницу Олимпиады-2024 облил бензином и поджег ее парень: в каком состоянии спортсменка
Источник:ESPN
Ужасный инцидент произошел в Кении. Легкоатлетка из Уганды Ребекка Чептегей подверглась атаке от своего бойфренда.
Бегунья, которая на Играх в Париже участвовала в марафоне, попала в больницу с многочисленными ожогами тела. Подробности жестокого преступления сообщила полиция угандийского города Эндебес.
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Ссора, которая вышла из-под контроля
33-летняя Чептегей пострадала от своего парня Диксона Ндиемы. Он облил атлетку бензином из канистры, после чего поджег ее.
Отмечается, что это произошло в доме Ребекки. Между парой произошла ссора относительно земельного участка, которая закончилась неадекватным поступком мужчины.
Спортсменку спасли соседи, которые жили рядом и вмешались в конфликт. В результате, оба участника ссоры попали в больницу с ожогами, которые у известной легкоатлетки достигают 75 процентов поражения тела. Сейчас за ее жизнь борются врачи.
Справка. На Олимпийских играх в женском марафоне Ребекка Чептегей в финале заняла 44-е место с результатом в 2:32:14 часа. Это время стало для нее лучшим в сезоне-2024.
Краткие сведения о Ребекке Чептегей
- Спортсменка из Уганды, которая специализируется на беге на длинные дистанции
- Чемпионка мира-2021 по горному и трейл бегу
- В 2016 году завоевала "бронзу" в полумарафоне в Китае.