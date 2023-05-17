Калинина впервые в карьере вышла в полуфинал WTA 1000: впереди битва с россиянкой - видео

Четвертьфинал WTA 1000 в Риме (Италия) ознаменовался историческим событием нашей теннисистки Ангелины Калининой. 47 ракетка мира впервые в карьере вышла в полуфинал Мастерса.

Беатрис Хаддад Мая – Ангелина Калинина 1:2 (7:6, 6:7, 3:6)

Теннисистки выдали настоящий триллер на римском корте. Хаддад Мая и Калинина боролись за путевку в полуфинал целых 3 часа 50 минут. К счастью, больше жажды перехода в следующий раунд было у нашей теннисистки, которая в третьей сетах вырвала победу у 15-й ракетки мира, пишет 24 Канал.

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Представительница Бразилии ужасно стартовала в четвертьфинале. Калинина взяла четыре гейма подряд, а ее фанаты уже почти праздновали победу в первой партии. Однако по ходу сета все перевернулось с ног на голову.

Беатрис смогла не только взять три гейма на подаче украинки, но и перевести игру в тай-брейк, где уже была сильнее Ангелины – 7:2, а в партии 7:6.

Отметим, что на тай-брейке Хаддад Мая сразу совершила себе отрыв до 5:0, отдав затем Калининой два очка, но свое преимущество соперница из Бразилии уже не потеряла.

Вторая партия была по сценарию первой. Калинина перевела игру в тай-брейк, где уже взяла реванш у Беатрис – 6:8, а партией – 6:7.

Судьба счастливого билета в следующий раунд решалась в третьем сете, начавшемся с трех выигранных геймов от Хаддад Маи 3:0. Однако такое замечательное начало от Беатрис не испугало украинку. Калинина взяла шесть геймов подряд и оформила победу не только в сете, но и в матче - 3:6.

Видео победного розыгрыша для Калининой

Ангелина Калинина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA 1000. В следующем раунде соревнований в Риме украинка сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой (12 ракетки мира). Ориентировочное начало встречи 19 мая в 14:00.

К слову. В четвертьфинале Калинина совершила 4 подачи навылет. На одну больше у Хаддад Маи. А также совершила на две двойные ошибки больше, чем Беатрис – 5 против 3-х у соперницы из Бразилии.