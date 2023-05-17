Беатріс Хаддад Мая – Ангеліна Калініна 1:2 (7:6, 6:7, 3:6)

Тенісистки видали справжній трилер на римському корті. Хаддад Мая та Калініна виборювали путівку у півфінал цілих 3 години 50 хвилин. На щастя, більше жаги до переходу у наступний раунд було у нашої тенісистки, яка у третьої сетах таки вирвала перемогу у 15-ї ракетки світу, пише 24 Канал.

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Представниця Бразилії жахливо стартувала у чвертьфіналі. Калініна взяла чотири гейми поспіль, а її фанати вже майже святкували перемогу у першій партії. Однак по ходу сету все перевернулось із ніг на голову.

Беатріс змогла не лише взяти три гейми на подачі українки, а й перевести гру у тай-брейк, де вже була сильнішою за Ангеліну – 7:2, а у партії 7:6.

Відзначимо, що на тай-брейку Хаддад Мая одразу зробила собі відрив до 5:0, віддавши потім Калініній два очки, але свою перевагу суперниця з Бразилії вже не розгубила.

Друга партія була за сценарієм першої. Калініна перевела гру у тай-брейк, де вже взяла реванш у Беатріс – 6:8, а партією – 6:7.

Доля щасливого білета у наступний раунд вирішувалась у третьому сеті, який розпочався із трьох виграних геймів від Хаддад Маї 3:0. Однак такий чудовий початок від Беатріс не злякав українку. Калініна взяла шість геймів поспіль та оформила перемогу не лише у сеті, а й у матчі – 3:6.

Відео переможного розіграшу для Калініної

Ангеліна Калініна вперше у кар'єрі пробилась у півфінал турніру WTA 1000. У наступному раунді змагань у Римі українка зіграє проти росіянки Вероніки Кудерметової (12-ї ракетки світу). Орієнтовний початок зустрічі 19 травня о 14:00.

До слова. У чвертьфіналі Калініна здійснила 4 подачі навиліт. На одну більше у Хаддад Маї. А також зробила на дві подвійні помилки більше, аніж Беатріс – 5 проти 3-х у суперниці з Бразилії.