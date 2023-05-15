Мэдисон Киз - Ангелина Калинина 1:2 (6:2, 2:6, 4:6)

Поклонники тенниса увидели 2-часовой триллер на римском корте. Встреча началась вообще не в пользу украинки. Коз довольно легко взяла три гейма подряд и создала для себя комфортное преимущество 3:0, сообщает 24 Канал.

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Четвертый гейм с брейком взяла Калинина и размочила ноль в своей графе – 3:1. Однако дальше американская теннисистка взяла еще два гейма подряд и стала в шаге от победы первой партии 5:1.

В седьмом гейме Ангелина взяла подачу соперницы и сократила отставание от Мэдисона до трех геймов 5:2. Но случилось, что этот гейм стал последним выигрышным для украинки в стартовой партии.

В восьмом гейме Киз закончила первый сет в свою пользу 6:2.

Во втором сете украинка перевернула игру с ног на голову – четыре подряд выигранных гейма от Калининой. Дальше наша теннисистка несколько отдала инициативу, которой несколько воспользовалась американка. Коз взяла два гейма, а счет партии стал 2:4.

Однако уже в следующем гейме Киз проиграла свою подачу 2:5. Вновь восьмой гейм стал последним, но на этот раз во втором сете и в пользу украинки – 2:6.

Единственная среди украинок, сыгравшая в 1/8 финала

Судьба путевки в четвертьфинал разрешалась в третьем сете. В этот раз ни одна из теннисисток не хотела отдавать победу, а партия чуть не дошла до тай-брейка. При счете 3:5 в пользу Калининой, Киз под ноль взяла свою подачу и сократила отставание до 4:5.

Однако даже это не помогло Мэдисону одержать победу. Калинина в затяжном десятом гейме вырвала победу у соперницы из США – 4:6.

Видео победного розыгрыша Калининой

Ангелина Калинина на характере пробилась в четвертьфинал WTA 1000 в Риме, стала первой теннисисткой, которая пробилась в следующую стадию соревнований. Будущая соперница украинки будет известна по итогам матча Камилы Осорио (Колумбия) – Беатрис Хаддад Мая (Бразилия). Их поединок уже начался.