В знак солидарности: команда плей-офф Лиги Конференций отказывается праздновать свои голы

16 февраля 2023, 12:25
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Источник:

Hurriyet

В Лиге Конференций будет властвовать тотальное уважение к сопернику. Все из-за недавнего страшного инцидента в Турции.

Игроки Базеля не будут праздновать свои голы в рамках ЛК. Швейцарский коллектив в 1/16 финала европейского турнира встретится с турецким Трабзонспором.

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Знак солидарности

Базель станет первой иностранной командой, которая сыграет в Турции после сокрушительного землетрясения. Швейцарский коллектив принял решение быть максимально солидарным с народом Турции. "Красно-синие" не будут праздновать голы в сложный для Турции период.

Наши сердца с вами. Мы всем сердцем поддерживаем кампанию помощи нашему сопернику. Завтрашний матч совершенно не важен на фоне происходящих здесь событий. Мы отказались от празднований голов в завтрашнем матче,
– пресс-атташе Базеля Саймон Вальдер.

Главный тренер швейцарской команды Хайко Фогель подверг намерения игроков Базеля. Коуч двумя руками за такую инициативу.

Я скажу своим игрокам, что мы не будем отмечать голы. Мы постараемся быть очень уважительными по отношению к сопернику,
– рассказал тренер.

Базель в этом сезоне

  • В чемпионате Швейцарии "красно-синие" идут неуверенно, занимая седьмое место в Суперлиге.
  • В Лиге конференций команда заняла вторую позицию в групповом этапе. Швейцарцы выпустили перед собой Слован Братиславу, но оказались сильнее Пюника из Еревана и Жальгириса.
  • У Базеля еще есть шансы поднять над головой Кубок Швейцарии, поскольку они уже прошли в четвертьфинал розыгрыша трофея.
Автор: Роман Колодрубський