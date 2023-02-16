Гравці Базеля не святкуватимуть свої голи в рамках ЛК. Швейцарський колектив в 1/16 фіналу європейського турніру зустрінеться з турецьким Трабзонспором.
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Знак солідарності
Базель стане першою іноземною командою, яка зіграє у Туреччині після нищівного землетрусу. Швейцарський колектив прийняв рішення бути максимально солідарним з народом Туреччини. "Червоно-сині" не святкуватимуть голи у складний для Туреччини період.
Наші серця з вами. Ми всім серцем підтримуємо кампанію допомоги нашого суперника. Завтрашній матч абсолютно не важливий на тлі подій, які тут відбуваються. Ми відмовилися від святкувань голів у завтрашньому матчі,
– пресаташе Базеля Саймон Вальдер.
Головний тренер швейцарської команди Хайко Фогель підтвердив наміри гравців Базеля. Коуч двома руками за таку ініціативу.
Я скажу своїм гравцям, що ми не будемо святкувати голи. Ми постараємося бути дуже шанобливими щодо суперника,
– розповів тренер.
Базель у цьому сезоні
- У чемпіонаті Швейцарії "червоно-сині" йдуть невпевнено, посідаючи сьому місце в Суперлізі.
- В Лізі конференцій команда зайняла другу позицію в груповому етапі. Швейцарці випустили поперед себе Слован Братиславу, але виявились сильнішими від Пюнік з Єревану та Жальгіріса.
- В Базеля ще є шанси підняти над головою Кубок Швейцарії, оскільки вони уже пробились у чвертьфінал розіграшу трофея.