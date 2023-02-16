Гравці Базеля не святкуватимуть свої голи в рамках ЛК. Швейцарський колектив в 1/16 фіналу європейського турніру зустрінеться з турецьким Трабзонспором.

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Знак солідарності

Базель стане першою іноземною командою, яка зіграє у Туреччині після нищівного землетрусу. Швейцарський колектив прийняв рішення бути максимально солідарним з народом Туреччини. "Червоно-сині" не святкуватимуть голи у складний для Туреччини період.

Наші серця з вами. Ми всім серцем підтримуємо кампанію допомоги нашого суперника. Завтрашній матч абсолютно не важливий на тлі подій, які тут відбуваються. Ми відмовилися від святкувань голів у завтрашньому матчі,

– пресаташе Базеля Саймон Вальдер.

Головний тренер швейцарської команди Хайко Фогель підтвердив наміри гравців Базеля. Коуч двома руками за таку ініціативу.

Я скажу своїм гравцям, що ми не будемо святкувати голи. Ми постараємося бути дуже шанобливими щодо суперника,

– розповів тренер.

Базель у цьому сезоні