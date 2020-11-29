На базе итальянской "Ромы" нашли 20 снарядов времен Второй мировой войны: фото
На клубной базе итальянской футбольной команды "Рома" нашли мягко говоря неспортивные вещи. Итальянская армия была вынуждена убрать снаряды Второй мировой войны.
Об обнаружении необычной находки сообщила "Рома". Римский клуб проинформировал, что в земле было найдено 20 снарядов времен Второй мировой войны.
Стоящее Главные мифы и правда о Второй мировой войне
Спасибо итальянской армии и их отряду саперов, которые успешно убрали с нашей базы в Тригории снаряды времен Второй мировой войны,
– говорится в сообщении "Ромы".
Итальянская армия также сообщила об обезвреживании снарядов.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messagger, снаряды были обнаружены при строительстве новых тренировочных полей.
Что известно об участии Италии во Второй мировой?Италия вступила в войну на стороне гитлеровского альянса в июне 1940 года, объявив войну Франции и Великобритании. В 1941 году Италия вместе с союзниками напала на СССР, а впоследствии объявила войну и США. В сентябре 1943 года вступила в силу капитуляция Италии, после чего Германия оккупировала некоторые ее части. 13 октября 1943 года правительство Италии объявило войну Германии, которая капитулировала 29 апреля 1945-го.
Поделиться новостью
Выбор редакции