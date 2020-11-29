На клубной базе итальянской футбольной команды "Рома" нашли мягко говоря неспортивные вещи. Итальянская армия была вынуждена убрать снаряды Второй мировой войны.

Об обнаружении необычной находки сообщила "Рома". Римский клуб проинформировал, что в земле было найдено 20 снарядов времен Второй мировой войны.

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Спасибо итальянской армии и их отряду саперов, которые успешно убрали с нашей базы в Тригории снаряды времен Второй мировой войны,

– говорится в сообщении "Ромы".

Grazie agli artificieri dell'@Esercito per l'operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria #ASRoma pic.twitter.com/2Cx6zKl9fn — AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2020

Итальянская армия также сообщила об обезвреживании снарядов.

Concluse le operazioni degli artificieri del 6º Reggimento Pionieri di Roma che questa mattina hanno messo in sicurezza un’area nei pressi del Centro Sportivo dell’@OfficialASRoma di Trigoria, disinnescando 15 bombe da mortaio della 2ª GM #EsercitoItaliano #dipiùinsieme pic.twitter.com/fjUTF5LxLi — Esercito Italiano (@Esercito) November 28, 2020

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messagger, снаряды были обнаружены при строительстве новых тренировочных полей.