На базі італійської "Роми" знайшли 20 снарядів часів Другої світової війни: фото
На клубній базі італійської футбольної команди "Рома" знайшли м'яко кажучи неспортивні речі. Італійська армія була вимушена прибрати снаряди Другої світової війни.
Про виявлення незвичайної знахідки повідомила "Рома". Римський клуб проінформував, що в землі було знайдено 20 снарядів часів Другої світової війни.
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Красно дякую італійській армії та їх загону саперів, які успішно прибрали з нашої бази в Тригорії снаряди часів Другої світової війни,
– мовиться у повідомленні "Роми".
Італійська армія також повідомила про знешкодження снарядів.
Як повідомляє Football Italia з посиланням на Il Messagger, снаряди були виявлені при будівництві нових тренувальних полів.
Що відомо про участь Італії у Другій світовій?Італія вступила у війну на стороні гітлерівського альянсу у червні 1940 року, оголосивши війну Франції та Великій Британії. У 1941 році Італія разом із союзниками напала на СРСР, а згодом оголосила війну і США. У вересні 1943 набула чинності капітуляція Італії, після чого Німеччина окупувала деякі її частини. 13 жовтня 1943 року уряд Італії оголосив війну Німеччині, яка капітулювала 29 квітня 1945-го.
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