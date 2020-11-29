На клубній базі італійської футбольної команди "Рома" знайшли м'яко кажучи неспортивні речі. Італійська армія була вимушена прибрати снаряди Другої світової війни.

Про виявлення незвичайної знахідки повідомила "Рома". Римський клуб проінформував, що в землі було знайдено 20 снарядів часів Другої світової війни.

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Красно дякую італійській армії та їх загону саперів, які успішно прибрали з нашої бази в Тригорії снаряди часів Другої світової війни,

– мовиться у повідомленні "Роми".

Grazie agli artificieri dell'@Esercito per l'operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria #ASRoma pic.twitter.com/2Cx6zKl9fn — AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2020

Італійська армія також повідомила про знешкодження снарядів.

Concluse le operazioni degli artificieri del 6º Reggimento Pionieri di Roma che questa mattina hanno messo in sicurezza un’area nei pressi del Centro Sportivo dell’@OfficialASRoma di Trigoria, disinnescando 15 bombe da mortaio della 2ª GM #EsercitoItaliano #dipiùinsieme pic.twitter.com/fjUTF5LxLi — Esercito Italiano (@Esercito) November 28, 2020

Як повідомляє Football Italia з посиланням на Il Messagger, снаряди були виявлені при будівництві нових тренувальних полів.