Бавария удержала победителя Лиги чемпионов высокой зарплатой

12 января 2022 , 16:26
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Источник:

пресс-служба Баварии

Мюнхенская Бавария сумела удержать французского вингера Кингсли Комана. Несмотря на слухи о том, что Коман покинет Мюнхен, футболистов заключил новый контракт с Баварией.

Коман будет зарабатывать больше 15 миллионов евро

В среду, 12-го января, Бавария сообщила, что заключила новый контракт с Команом, который действует до 2027 года.

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Автор решающего гола в финале Лиги чемпионов сезона-2019/2020 будет получать свыше 17 миллионов евро в год.


Кингсли Коман / Фото из фейсбука Баварии

Теперь Коман в восьмерке футболистов Баварии, получающих больше 15 миллионов евро. Самая большая зарплата у Роберта Левандовского – 24 миллиона евро.

Бавария длительное время вела переговоры о продлении контракта с Команом. Интерес к футболисту проявляли Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ливерпуль.

Статистика Комана

  • Коман присоединился к Баварии летом 2015 года, перейдя из Ювентуса. В составе мюнхенцев футболист выиграл Лигу чемпионов, 6 раз Бундеслигу, трижды Кубок Германии и 5 раз Суперкубок Германии.
  • Кроме того, Кингсли – победитель Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
  • В футболке Баварии Коман 217 раз выходил на поле. В его активе 46 голов и 52 результативных передачи.
Автор: Михайло Гема