Бавария – Реал: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

30 апреля Бавария и Реал проведут первый матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Мюнхене.

В Лиге чемпионов во вторник, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 2023-2024. На мюнхенской “Альянц Арене” между собой сойдутся местная Бавария и мадридский Реал, пишет 24 Канал.

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Лунин идет к трофею

Команды выдали непростые четвертьфиналы против английских клубов, но в конце концов отправили представителей АПЛ домой. Бавария расписала результативную ничью на выезде с Арсеналом (2:2), после чего спокойно одолела соперника дома (1:0).

Реалу же пришлось серьезно напрячься в играх с Манчестер Сити. На "Сантьяго Бернабеу" клубы забили аж по три мяча друг другу, тогда как в Англии ограничились 1:1 в основное время. В итоге все решила серия пенальти, где героем стал Андрей Лунин.

Украинец выполнил два сэйва и вывел свой клуб в полуфинал. Несмотря на выздоровление Тибо Куртуа именно Андрей должен выйти в основе в Мюнхене. К слову, мадридцы уверенно идут к чемпионству в Ла Лиге, имея гандикап над Барселоной аж в 11 очков.

Бавария же наоборот тотально провалилась на внутренней арене. Суперкубок был проигран Лейпцигу (0:3), в чемпионате с большим отрывом победил Байер, а в Кубке мюнхенцы вылетели от представителя третьего дивизиона Саарбрюкена. Поэтому Лига чемпионов – шанс для Тухеля спасти сезон.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Бавария – Реал на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бавария – Реал. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.