Все решится в Мадриде: Реал с Луниным вырвал ничью с Баварией в первом полуфинале ЛЧ

Классическое противостояние Баварии и Реала состоялось в рамках полуфинала Лиги чемпионов сезона 2023/24. "Королевский клуб" сохранил неплохие шансы на общий успех.

Бавария – Реал 2:2

Гол Сане, 53, Кейн, 57 (пенальти) – Винисиус, 23, 84 (пенальти)

Во вторник, 30 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене состоялся первый полуфинал между Баварией и Реалом. В стартовом составе "сливочных" вышел украинец Андрей Лунин, пишет 24 Канал.

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Триллер в Мюнхене

Команда Томаса Тухеля очень активно начала поединок и оккупировала половину поля мадридцев. Уже на первой минуте матча Лунину пришлось спасать ворота "Галактикос" после удара Сане.

Очередной сейв украинец выполнил после удара Гарри Кейна, который пробил по центру ворот. Казалось, что защитные редуты "королевского клуба" не удержат натиск "пивоваров".

Однако на 24-й минуте Реал провел классическую контратаку с участием Тони Крооса, который разрезным пасом вывел на свидание с голкипером Винисиса Жунионра. Бразилец не стал ничего выдумывать и первым касанием пробил мимо Нойера.

Видео гола Винисиуса

До свистка на перерыв счет на табло "Альянц Арены" не изменился. Однако впереди был второй тайм.

В дебюте второй 45-минутки игроки Баварии перевернули все с ног на голову. Сначала Сане без сопротивления защитников Реала совершил индивидуальный проход и пробил в ближний угол ворот. Лунин не смог спасти свою команду.

Видео гола Сане

А уже через четыре минуты "баварцы" повели в счете. Лукас Васкес нарушил правила в штрафной площадке и арбитр указал на отметку. Гарри Кейн свою возможность не упустил, заставив Лунина второй раз доставать мяч из ворот.

Видео гола Кейна

Поймав игру Бавария при поддержке фанатов продолжала разрывать защиту "Галактикос". А вот подопечные Анчелотти никак не могли наладить контригру.

Итальянский специалист попытался изменить ход встречи заменами. На поле появился ветеран "сливочных" Лука Модрич. Это принесло результат в конце встречи.

Кореец Мин Дже Ким завалил в штрафной площадке Родриго. К мячу подошел Винисиус, который уверенно переиграл Нойера.

Видео второго гола Винисиуса

Финальный свисток зафиксировал ничью – 2:2. Обладатель путевки в финал определится в Мадриде.

Видеообзор матча Бавария – Реал

Отметим, что ответный матч Реал – Бавария на "Сантьяго Бернабеу" состоится 8 мая.