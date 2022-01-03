Бавария продала французского полузащитника в Венецию

3 января 2022 , 18:06
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Баварии

Французский полузащитник Микаэль Кюизанс официально покинул мюнхенскую Баварию. Футболист продолжит карьеру в чемпионате Италии, где будет выступать за Венецию.

Кюизанс сменил чемпионат

Итальянский клуб объявил, что подписал контракт с Кюизансом до конца сезона-2024/2025. Пока стороны не раскрывают другие детали соглашения.

Это интересно Мбаппе, Погба, Дибала: список топ-футболистов, которые скоро станут свободными агентами

Микаэль Кюизанс стал игроком Венеции / Фото из твиттера Венеции

Что известно о Кюизансе

  • Француз перешел в Баварию летом 2019 года из Боруссии Менхенгладбах. Но закрепиться в мюнхенском клубе он не смог.
  • Всего в составе Баварии Микаэль провел 13 матчей, забив 2 гола. Вместе с тем в Баварии француз выиграл Лигу чемпионов, дважды Бундеслигу и Суперкубок УЕФА.
  • Предыдущий сезон 22-летний Кюизанс провел в аренде во французском Марселе.
Автор: Михайло Гема