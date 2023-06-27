Пора выигрывать титулы: Бавария нацелилась на маститого форварда, за которого предлагает 100 миллионов

Мюнхенский коллектив находится в поисках звездного нападающего. Похоже, что "пивоварам" все же удастся унять свои аппетиты.

Гарри Кейн стал главной трансферной целью Баварии. Английский нападающий дал понять мюнхенцам, что переговоры могут окончиться положительно для обеих сторон.

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Возможность получить "золото"

Чемпион Германии находится в активных поисках звездного форварда, который поможет команде добиваться высот не только во внутренних чемпионатах, но и на европейской арене. После ухода из коллектива Роберта Левандовского место главного форвада в Баварии занял далеко не звездный Эрик Максим Чупо-Мотинг, однако забивал достаточно и якобы выполнял свою работу на "ура". Но вот камерунский нападающий травмировался и его место на наконечнике атаки занимал опытный Томас Мюллер, который уже не выдает своей лучшей игры, поэтому "пивовары" вынуждены искать кого-то, кто бы феерировал так же, как Роберт Левандовский.

Мюнхенский коллектив нашел альтернативу поляку в Англии, а именно в Тоттенхеме. Бавария серьезно нацелилась на приобретение Гарри Кейна. Но вот стоит отметить, что переговоры между сторонами идут чрезвычайно сложно, но, несмотря на это, "ураган" все же дал понять мюнхенскому коллективу, что Бавария – лучший для него вариант продолжения карьеры. "Пивовары" в свою очередь уже планируют следующие шаги переговоров и готовят предложение "шпорам" в 100 миллионов евро за 29-летнего нападающего, у которого заканчивается контракт с Тоттенхэмом в 2024 году.

Напомним, что на Кейна также нацелился и мадридский Реал, потерявший обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема Однако "королевский" клуб еще раньше предсказал, что Гарри может не выбрать "сливочных", поэтому готовы также посотрудничать со звездным форвардом из миланского Интера.

Карьера Гарри Кейна