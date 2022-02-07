Бавария потеряла Нойера на длительное время: ему сделали операцию

Мюнхенская Бавария на длительное время потеряла своего капитана Мануэля Нойера. Голкипер перенес операцию после матча Бундеслиги против Лейпцига.

Нойеру сделали операцию на колене

Страж ворот Баварии провел весь матч против Лейпцига и сделал 5 спасений ворот. Это помогло мюнхенцам одержать победу и снова оторваться от Боруссии Дортмунд на 9 очков. Бавария лидирует в Бундеслиге.

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В воскресенье, 6-го февраля, в Баварии сообщили, что 35-летний Нойер успешно перенес операцию на правом коленном суставе.

Сообщается, что в ближайшие недели Баварии придется обойтись без своего капитана.

Все мы в клубе и в команде желаем Мануэлю скорейшего выздоровления, и мы уверены, что он скоро вернется к нам на полную форму,

– сказал член правления по спорту Хасан Салихамиджич.

К болельщикам обратился и сам Нойер. Он заявил, что скоро начнет реабилитацию.

"Привет, друзья, сегодня мне днем сделали небольшую операцию на колене. Все прошло хорошо, скоро я смогу приступить к реабилитационным тренировкам. Держите пальцы скрещенными, чтобы я вернулся на поле через пару недель", – написал Нойер в фейсбуке.



Мануэль Нойер / Фото из фейсбука вратаря

В сезоне-2021/2022 Нойер провел 28 матчей за Баварию и пропустил 28 голов. В 11 поединках голкипер отстоял "на ноль".

В игре против Лейпцига Нойер повторил рекорд Оливера Кана, одержав 310 победу в Бундеслиге.

Мануэль Нойер не впервые травмирует колено. В апреле 2017 года вратарь получил тяжелое повреждение в матче против Реала в Лиге чемпионов. Голкипер форсировал возвращение и из-за травмы почти полностью пропустил сезон-2017/2018.