Ноєру зробили операцію на коліні

Страж воріт Баварії провів весь матч проти Лейпцига і зробив 5 порятунків воріт. Це допомогло мюнхенцям здобути перемогу та знову відірватися від Боруссії Дортмунд на 9 очок. Баварія лідирує у Бундеслізі.

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У неділю, 6-го лютого, у Баварії повідомили, що 35-річний Ноєр успішно переніс операцію на правому колінному суглобі.

Повідомляється, що найближчими тижнями Баварії доведеться обійтися без свого капітана.

Всі ми в клубі і в команді бажаємо Мануелю якнайшвидшого одужання, і ми впевнені, що він скоро повернеться до нас на повну форму,

– сказав член правління зі спорту Хасан Саліхаміджіч.

До вболівальників звернувся і сам Ноєр. Він заявив, що скоро розпочне реабілітацію.

"Привіт, друзі, сьогодні мені вдень зробили невелику операцію на коліні. Все пройшло добре, скоро я зможу приступити до реабілітаційних тренувань. Тримайте пальці схрещеними, щоб я повернуся на поле через пару тижнів", – написав Ноєр у фейсбуці.



Мануель Ноєр / Фото з фейсбуку воротаря

Важливо. Мануель Ноєр не вперше травмує коліно. У квітні 2017 року воротар зазнав важкого ушкодження у матчі проти Реала в Лізі чемпіонів. Голкіпер форсував повернення і через травму майже повністю пропустив сезон-2017/2018.