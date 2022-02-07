Ноєру зробили операцію на коліні
Страж воріт Баварії провів весь матч проти Лейпцига і зробив 5 порятунків воріт. Це допомогло мюнхенцям здобути перемогу та знову відірватися від Боруссії Дортмунд на 9 очок. Баварія лідирує у Бундеслізі.
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У неділю, 6-го лютого, у Баварії повідомили, що 35-річний Ноєр успішно переніс операцію на правому колінному суглобі.
Повідомляється, що найближчими тижнями Баварії доведеться обійтися без свого капітана.
Всі ми в клубі і в команді бажаємо Мануелю якнайшвидшого одужання, і ми впевнені, що він скоро повернеться до нас на повну форму,
– сказав член правління зі спорту Хасан Саліхаміджіч.
До вболівальників звернувся і сам Ноєр. Він заявив, що скоро розпочне реабілітацію.
"Привіт, друзі, сьогодні мені вдень зробили невелику операцію на коліні. Все пройшло добре, скоро я зможу приступити до реабілітаційних тренувань. Тримайте пальці схрещеними, щоб я повернуся на поле через пару тижнів", – написав Ноєр у фейсбуці.
Мануель Ноєр / Фото з фейсбуку воротаря
- У сезоні-2021/2022 Ноєр провів 28 матчів за Баварію і пропустив 28 голів. В 11 поєдинках голкіпер відстояв "на нуль".
- У грі проти Лейпцига Ноєр повторив рекорд Олівера Кана, здобувши 310 перемогу в Бундеслізі.