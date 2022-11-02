18 из 18 очков от мюнхенцев: Бавария легко обыграла Интер в Лиге чемпионов – видеообзор
Во вторник, 1 ноября, Бавария принимала Интер в последнем 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб показал мастер-класс сопернику.
Бавария – Барселона 2:0
Голы: Павар, 32, Шупо-Мотинг, 72
Этот поединок не имел важного значения, учитывая турнирную таблицу. Еще до очного противостояния обе команды гарантировали себе плей-офф Лиги чемпионов, пишет 24 канал.
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В начале матча Бавария получила право на штрафную. Стандарт взялся выполнять Киммих, но пробил прямо по центру ворот, где находился голкипер Интера.
Мяч после подачи с углового полетел под удар Барелли – Ульрайх показал чудеса реакции.
Киммих в течение первого тайма несколько раз пристреливался, но все безрезультатно.
На 27-й минуте Лаутаро в упор расстреливал владения Баварии после роскошного выстрела. Убийственный момент упустил Мартинес.
Через 5 минут хозяева размочили нули на табло. Угловой принес нужный результат. Киммих подал прямо на голову Павара. Бенжамен вывел Баварию вперед – 1:0.
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете 1:0.
Матч под полным контролем Баварии
После отдыха обе команды создали опасные моменты. Но к голу привела атака на 72-й минуте от Баварии.
Шупо-Мотинг получил передачу перед линию штрафной Интера. Нападавший без колебаний остановил и мощно пробил в девятку ворот. Она не имела шансов потянуть этот выстрел – 2:0.
На этом мюнхенцы не остановились. Гнабри остро простреливал вплотную к воротам. Бавария чудом не совершила счет 3:0.
Интер ответил ударом выше ворот Джеко.
Бавария легко обыграла Интер. Мюнхенцы набрали максимум очков за групповой раунд – 18 из 18 возможных баллов.
Бавария – Интер: видеообзор матча