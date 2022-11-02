Баварія – Барселона 2:0

Голи: Павар, 32, Шупо-Мотінг, 72

Цей поєдинок не мав важливого значення з огляду на турнірну таблицю. Ще до очного протистояння обидві команди гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів, пише 24 канал.

Читайте також Тоттенхем вибив Марсель із єврокубків у матчі з божевільними промахами: відео голів

На початку матчу Баварія отримала право на штрафний. Стандарт взявся виконувати Кімміх, але пробив прямо по центру воріт, де перебував голкіпер Інтера.

М'яч після подачі з кутового полетів під удар Бареллі – Ульрайх показав дива реакції.

Кімміх протягом першого тайму декілька разів пристрілювався, але все безрезультатно.

На 27-й хвилині Лаутаро впритул розстрілював володіння Баварії після розкішного пострілу. Вбивчий момент змарнував Мартінес.

За 5 хвилин господарі розмочили нулі на табло. Кутовий приніс потрібний результат. Кімміх подав прямо на голову Павара. Бенжамен вивів Баварію уперед – 1:0.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку 1:0.

Матч під повним контролем Баварії

Після відпочинку обидві команди створили небезпечні моменти. Але до гола привела атака на 72-й хвилині від Баварії.

Шупо-Мотінг отримав передачу перед лінію штрафного майданчику Інтера. Нападник без вагань зупинив та потужно пробив у дев'ятку воріт. Онана просто не мав шансів, щоб потягнути цей постріл – 2:0.

На цьому мюнхенці не зупинились. Гнабрі гостро прострілював впритул до воріт. Баварія дивом не зробила рахунок 3:0.

Інтер відповів ударом вище воріт від Джеко.

Баварія легко переграла Інтер. Мюнхенці набрали максимум очок за груповий раунд – 18 із 18 можливих балів.

Баварія – Інтер: відеоогляд матчу