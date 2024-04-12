Бавария хочет заменить свою легенду игроком сборной Украины из Ла Лиги

Мюнхенцы уже рассматривают различные варианты для замены Мануэлю Нойеру. Среди основных кандидатов для Баварии является вратарь Реала Андрей Лунин.

Украинский вратарь Андрей Лунин в этом сезоне достиг существенного прогресса. Голкипер Реала удачно воспользовался травмой Тибо Куртуа, после чего смог выиграть конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

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Бавария хочет украинца

Контракт Лунина с мадридцами рассчитан до лета 2025 года. Андрей пока не продлевал соглашение, а к его персоне начали проявлять интерес немало европейских клубов.

По информации испанских СМИ, Луниным всерьез заинтересовалась Бавария. Мюнхенцы присматриваются к замене Мануэля Нойера, который получил тяжелую травму. Немцы планируют усилить позицию кипера этим летом или в 2025-м.

При этом Бавария продлила контракт с Александром Нюбелем до 2029 года. Он сейчас выступает в аренде в Штутгарте и ближайшие два сезона должен играть там же.

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В свою очередь Реал хочет продлить контракт с Луниным в ближайшее время. В противном случае мадридцы попытаются продать украинца этим летом, чтобы не потерять его бесплатно.

Карьера Лунина в Реале