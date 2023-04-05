Фрайбург сенсационно выбил Баварию из Кубка Германии благодаря пенальти в компенсированное время: видео

Бавария 4 апреля принимала Фрайбург в рамках четвертьфинала Кубка Германии. Мюнхенцы неожиданно покинули кубковый турнир.

Бавария – Фрайбург 1:2

Голы: Упамекано, 19 – Гефлер, 27, Геллер, 90+5 (п)

Бавария в этом четвертьфинальном противостоянии выглядит очевидным фаворитом. Это утверждение она подтвердила уже на 19-й минуте, когда Упамекано лучше сыграл на втором этаже после подачи с углового и головой перевел мяч в сетку ворот Фрайбурга. Вот так легко Бавария повела в счете 1:0, сообщает 24 Канал.

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Однако преимуществом в счете мюнхенцы владели недолго, а точнее всего 8 минут. Хозяева выбили мяч из собственного штрафного, но сделали это прямо у ноги Гефлера. Полузащитник Фрайбурга решился на дальний удар и не прогадал. Великолепная пушка от Гефлера сравняла счет на табло "Альянц Арены" – 1:1.

На победу команды ушли при равном счете, хотя создали еще несколько хороших поводов, чтобы забить.

Счет в матче изменился уже в компенсированное до поединка время. Мяч после удара того же Гефлера попал в руку Мусиале. Судья сразу же указал на 11 метров. Пенальти принялся исполнять Геллер и легко обыграл голкипера Баварии Зоммера. Фрайбург повел в счете 1:2.

Бавария сенсационно на глазах родных болельщиков вылетел из Кубка Германии на стадии четвертьфинала. Фрайбург идет в полуфинал.

Это первое поражение Томаса Тухеля во главе Баварии, которое он возглавил 25 марта 2023 года. Теперь мюнхенцы сконцентрируются исключительно на Лиге чемпионов и Бундеслиге.

Фрайбург стал вторым полуфиналистом Кубка Германии после обыгравшего Унион Айнтрахта.

5 апреля определятся последние два полуфиналиста Кубка. Нюрнберг примет Штутгарт, а РБ Лейпциг сыграет против дортмундской Боруссии.

Бавария – Фрайбург: видеообзор матча