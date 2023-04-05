Баварія – Фрайбург 1:2

Голи: Упамекано, 19 – Гефлер, 27, Гелер, 90+5 (п)

Баварія у цьому чвертьфінальному протистоянні виглядає явним фаворитом. Це твердження вона підтвердила вже на 19-й хвилині, коли Упамекано найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та головою перевів м'яч у сітку воріт Фрайбурга. Ось так легко Баварія повела у рахунку 1:0, повідомляє 24 Канал.

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Однак перевагою у рахунку мюнхенці володіли недовго, а точніше лише 8 хвилин. Господарі вибили м'яч із власного штрафного, але зробили це прямо у ноги Гефлера. Півзахисник Фрайбурга наважився на дальній удар та не прогадав. Чудова гармата від Гефлера зрівняла рахунок на табло "Альянц Арени"– 1:1.

На перемогу команди пішли за рівного рахунку, хоча створили ще декілька гарних нагод аби забити.

Рахунок у матчі змінився вже аж у компенсований до поєдинку час. М'яч після удару все того ж Гефлера влучив у руку Мусіалі. Суддя одразу ж вказав на 11 метрів. Пенальті взявся виконувати Гелер та легко переграв голкіпера Баварії Зоммера. Фрайбург повів у рахунку 1:2.

Баварія сенсаційно на очах рідних уболівальників вилетів із Кубка Німеччини на стадії чвертьфіналу. Фрайбург крокує у півфінал.

Це перша поразка Томаса Тухеля на чолі Баварії, яку він лише очолив 25 березня 2023 року. Тепер мюнхенці сконцентруються виключно на Лізі чемпіонів та Бундеслізі.

Фрайбург став другим півфіналістом Кубка Німеччини після Айнтрахта, який обіграв Уніон.

5 квітня визначаться останні два півфіналісти Кубка. Нюрнберг прийме Штутгарт, а РБ Лейпциг зіграє проти дортмундської Боруссії.

Баварія – Фрайбург: відеоогляд матчу