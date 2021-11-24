Бавария едва унесла ноги, – экс-игрок Динамо похвалил игру киевлян.

Украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал матч Динамо – Бавария. В поединке киевляне проиграли со счётом 1:2.

"Не хватило футбольной наглости"

Ковалец положительно оценил игру Динамо. Он отметил, что для победы киевлянам не хватило смелости.

К теме Мы не заслуживали поражения, – Луческу раскритиковал судейство в матче против Баварии

Общая картина игры мне понравилась. Жаль только, что динамовцам не хватало концовки, футбольной наглости. Обидно проигрывать, когда понимаешь, что можно было зацепиться за очки в поединке с Баварией,

– заявил экс-игрок "бело-синих".

Экс-защитник Динамо подверг критике работу тренера мюнхенцев.

"Мне кажется, что Нагельсман не управляет командой. Несколькими днями раньше мюнхенцы проиграли в чемпионате Аугсбурга, сейчас едва унесли ноги", – сказал он.

Также именитый тренер подчеркнул, что киевляне выглядели на поле эффективнее гостей.

"Если брать по моментам, по подходам к опасной зоне, Динамо превзошло Баварию", – подытожил Ковалец.