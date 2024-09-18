"Особенный вечер": Бавария установила исторический рекорд Лиги чемпионов

Во вторник, 17 сентября, стартовал новый сезон Лиги чемпионов по футболу. В одном из матчей мюнхенская Бавария дома принимала загребское Динамо.

Хозяева одержали разгромную победу со счетом 9:2. Этот результат стал историческим не только для мюнхенцев, но и всего турнира.

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Рекорд результативности

Бавария стала первым клубом в истории Лиги чемпионов (с 1992 года), который забил девять голов в одном матче. Предыдущий рекорд составлял восемь голов и его удерживали сразу четыре команды, в том числе и мюнхенцы:

Ливерпуль 8:0 Бешикташ (2007 год)

Реал 8:0 Мальме (2015)

Бавария 8:2 Барселона (2020)

Боруссия Дортмунд 8:4 Легия (2016)

Отметим, что последним клубом, который забивал девять голов в еврокубковом матче, был Реал. В октябре 1990 года мадридцы разгромили австрийский Ваккер со счетом 9:1 в Кубке европейских чемпионов.

Смотрите видеообзор матча Бавария – Динамо Загреб

К слову. Эта победа стала также крупнейшей для мюнхенской команды в Лиге чемпионов.

После финального свистка главный тренер Баварии Венсан Компани прокомментировал игру для пресс-службы УЕФА.

"Это были успешные 90 минут. Команда наслаждалась игрой, болельщики наслаждались игрой. Мы провели особенный вечер Лиги чемпионов дома. Я рад за ребят, энергия, которую мы хотим, просто продолжает накапливаться.

Слишком рано судить о нашем прогрессе. Мы проводим игру за игрой. Мне это нравится, честно говоря, но в сентябре трофеи не выигрываются. Нам еще много надо сделать, и я надеюсь, что мы продолжим совершенствоваться, но это моя работа как главного тренера – продолжать подталкивать команду", – сказал Компани.

Отметим, что кроме командного рекорда в этом матче было установлено также несколько индивидуальных незаурядных достижений:

Харри Кейн стал первым футболистом, который сделал хет-трик с пенальти в матче Лиги чемпионов.

Майкл Олисе – первый игрок за 27 лет, который дебютировал в Лиге чемпионов с дубля, повторив достижение легендарного Тьерри Анри.

Томас Мюллер провел 152-й матч за Баварию в ЛЧ и побил рекорд Хави по количеству поединков в составе одной команды.

Напомним, что следующий матч в Лиге чемпионов Бавария проведет против Астон Виллы. Он состоится 2 октября и начнется в 22:00.