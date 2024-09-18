Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 9:2. Цей результат став історичним не тільки для мюнхенців, а й усього турніру.

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Рекорд результативності

Баварія стала першим клубом в історії Ліги чемпіонів (з 1992 року), який забив дев'ять голів в одному матчі. Попередній рекорд становив вісім голів і його утримували одразу чотири команди, зокрема й мюнхенці:

Ліверпуль 8:0 Бешикташ (2007 рік)

Реал 8:0 Мальме (2015)

Баварія 8:2 Барселона (2020)

Боруссія Дортмунд 8:4 Легія (2016)

Зазначимо, що останнім клубом, який забивав дев'ять голів у єврокубковому матчі, був Реал. У жовтні 1990 року мадридці розгромили австрійський Ваккер з рахунком 9:1 у Кубку європейських чемпіонів.

Дивіться відеоогляд матчу Баварія – Динамо Загреб

До слова. Ця перемога стала також найбільшою для мюнхенської команди в Лізі чемпіонів.

Після фінального свистка головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував гру для пресслужби УЄФА.

"Це були успішні 90 хвилин. Команда насолоджувалась грою, уболівальники насолоджувалися грою. Ми провели особливий вечір Ліги чемпіонів удома. Я радий за хлопців, енергія, яку ми хочемо, просто продовжує накопичуватися.

Занадто рано судити про наш прогрес. Ми проводимо гру за грою. Мені це подобається, чесно кажучи, але у вересні трофеї не виграються. Нам ще багато треба зробити, і я сподіваюся, що ми продовжимо вдосконалюватися, але це моя робота як головного тренера – продовжувати підштовхувати команду", – сказав Компані.

Зазначимо, що окрім командного рекорду в цьому матчі було встановлено також декілька індивідуальних непересічних досягнень:

Гаррі Кейн став першим футболістом, який зробив хет-трик з пенальті в матчі Ліги чемпіонів.

Майкл Олісе – перший гравець за 27 років, який дебютував у Лізі чемпіонів з дубля, повторивши досягнення легендарного Тьєррі Анрі.

Томас Мюллер провів 152-й матч за Баварію в ЛЧ та побив рекорд Хаві за кількістю поєдинків у складі однієї команди.

Нагадаємо, що наступний матч у Лізі чемпіонів Баварія проведе проти Астон Вілли. Він відбудеться 2 жовтня та розпочнеться о 22:00.