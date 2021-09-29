Динамо получило полный мешок голов от Баварии в Лиге чемпионов: видео

Динамо потерпело первое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов-2021/2022. В Мюнхене чемпион Украины 29 сентября был избит сильнейшей командой Германии – Баварией.

Бавария – Динамо 5:0

Голы: Левандовский, 12(п), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Чупо-Мотинг, 87

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История противостояний Баварии и Динамо очень богата легендарными поединками. В первую очередь это матч Суперкубок-1975 и полуфинал Лиги чемпионов-1999.

Клубы не пересекались на европейской арене уже более 20 лет и с момента последнего матча многое изменилось.

Если Бавария продолжила быть одним из главных грандов мирового футбола, Динамо потеряло свои позиции. Киевляне перестали быть постоянным участником группового этапа Лиги чемпионов и разрешили Шахтеру доминировать на внутренней арене.

Быстрые голы Баварии

Со стартовым свистком Бавария взяла мяч под контроль: мюнхенцы несколько раз опасно подошли к воротам соперника, а Динамо ответило ударом Цыганкова после контратаки.

Игра накалилась на 10 минуте. Гнабри получил диагональную передачу в штрафной и навесил на Левандовского. Нападающий выиграл верховую дуэль и пробил головой. Мяч летел под перекладину, но Бущан совершил эффектное спасение.

Как оказалось, Бущан только отсрочил взятие ворот. Сразу после подачи углового Сергей Сидорчук в борьбе с Леоном Горецкой сыграл рукой в ​​штрафной – пенальти.

Мастер исполнения пенальти Роберт Левандовский легко обыграл Бущана и вывел Баварию вперед.

Видео гола Левандовского

После забитого гола Бавария, хоть и не увеличивала темп, но контролировала мяч. Динамо тяжело давался выход из-под прессинга. На 27-й минуте ошибка в центре поля стоила Динамо еще одного гола.

Андриевский на пару метров отпустил мяч, который подхвал Зюле и быстро отдал на Мюллера. Томас сразу отдал пас на Левандовского, оказавшегося между Забарным и Шабановым. Нападающий вышел на рандеву с Бущаном и вторично переиграл голкипера.

Видео второго гола Левандовского

На 35-й минуте мяч мог в третий раз побывать в воротах Динамо. После свободного удара Тимчик в центре поля отдал пас головой на Сидорчука. Сергей оказался под прессингом Горецки и Мюллера и лишился мяча.

После этого Киммих сразу отдал на Горецку, который нашел пасом Сане. Лерой сумел пробить из-под Забарного и укатил в дальний угол. Бущан не дотянулся до мяча, но киевлян выручила стойка.

Безумный момент Динамо

Только на 41 минуте Динамо создало острый момент у ворот Баварии и чуть не отличилось голом. Атака киевлян началась благодаря удачным действиям Шапаренко перед собственным штрафным. Николай отстоял мяч и отдал пас на Андреевского.

Александр красивой диагональю оставил почти всю Баварию за линией мяча. Киевляне в своей одиночной контратаке оказались в большинстве – трое против одного.

Цыганков на правом фланге опрокинул Упамекано, после чего мяч получил Гармаш. Денис продолжил атаку пасом на Де Пену, который под давлением Эрнандеса пробил из пределов штрафной в верхний угол.

Казалось, что мяч летит в сетку ворот, однако Мануэль Нойер спас свою команду.

Кстати, Динамо разбомбило Баварию в Юношеской лиге УЕФА, забив 4 гола

Первый гол Гнабри дома

На старте второй половины игры Бавария создала несколько полумоментов после ошибок игроков Динамо. Киевляне ошибались не только позиционно, но и не могли отобрать мяч у Сане и Гнабри.

На 58 минуте Горецка своим пасом разрезал защиту Динамо и вывел Сане почти на рандеву с Бущаном. Лерой чудом не успел к мячу после красивой передачи.

До матча с Динамо Гнабри никогда не забивал за Баварию в Лиге чемпионов. В этот вечер Серж переписал историю. Третья результативная атака Баварии началась, когда в наступлении было Динамо.

Зюле выбил мяч почти со своей штрафной в центр поля на Сане. Лерой быстро отдал передачу на Гнабри, который приблизился к воротам киевлян и мощно пробил под перекладину.

Видео гола Гнабри

Но на третьем голе Бавария не остановилась. На 74-й минуте мюнхенцы забили четвертый мяч. Лерой Сане, кажется, выполнял навес в штрафную, но мяч по чудаковатой траекторией срезался в ворота – 4:0!

Видео гола Сане

Динамо имело один момент для гола в первом тайме и во втором. Хотя после перерыва возможность "бело-синим" подарили хозяева. После позиционной атаки "динамовцев" Киммих неудачно отдал пас на зад в стиле Лингарда. Караваев мог забивать гол, но его чудом опередил Нойер.

Бавария в этот вечер была безудержна и успела забить еще один гол перед финальным свистком. Павар сделал кросс с правого фланга точно на Чупо-Мотинге. Резервист Баварии завис в воздухе и ударом головой направил мяч в ворота. На этом германский монстр остановился!

Видео гола Чупо-Мотинга

Несмотря на неудачу, Динамо – не самая плохая команда группы E. В параллельном матче Бенфика сенсационно нанесла поражение Барселоне, которая теперь аутсайдер группы. Динамо с одним баллом – третьи. Бавария единоличный лидер группы.