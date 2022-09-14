Бавария – Барселона 2:0

Голы: Эрнандес, 50, Сане, 54

Барселона пыталась любым способом взять реванш в аварии за два поражения в прошлом сезоне. А также за четвертьфинальное поражение со счетом 2:8. Бавария же пыталась показать, что команда может побеждать и без Роберта Левандовского, со скандалом перешедшего в Барселону.

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Первый тайм прошел под неизменным давлением со стороны гостей. Они создали больше моментов, но угрозы от них было очень мало. Хотя тот же Левандовский мог забивать после навеса. Но мяч после его удара голова, хоть несколько неловко, но отбил Нойер.

Двойной удар

В начале второго тайма Барселона еще пыталась забить. Но после этого дважды пропустили. И после такого удара не смогла отойти.

Сначала в ворота гостей забил Эрнандес. После подачи с углового он опередил голкипера и головой отправил мяч в ворота.

Через четыре минуты удвоил преимущество Баварии Сане, который, получив пас, скрылся от Кунде и низом пробил мимо голкипера.

Ближайшим к тому, чтобы забить гол в ворота Баварии, во втором тайме был Педри. Но мяч после его удара попал в штангу, после чего покинул пределы поля.

Барселона впервые в сезоне проигрывает. Бавария же одерживает очередную победу и выходит в лидеры группы.

Видеообзор матча Бавария – Барселона