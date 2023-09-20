Лишь развалины: ВСУ под Бахмутом уничтожили штаб управления террористического батальона "Эспаньола"

Украинские защитники уничтожили штаб управления российского батальона "Эспаньола" в Светлодарске Бахмутского района. После успешной отработки ВСУ от места базирования "футбольных фанатов" остались только развалины.

Видео с кадрами успешной работы Сил обороны распространяется по сети. Пока неизвестно, какие потери понес враг, передает 24 Канал.

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У батальона "Эспаньола" снова "пропущен"

В сети опубликовали кадры успешной работы ВСУ. Украинские защитники нанесли точечные удары по позициям оккупантов на Востоке страны. В результате успешной работы на Бахмутском направлении был уничтожен штаб управления террористического батальона "Эспаньола".

На опубликованных кадрах видно, как оккупанты по прилете начали бежать с позиций. Пока неизвестно, какие потери понесли солдаты так называемой "второй армии мира".

Под Бахмутом уничтожили штаб "Эспаньолы": смотрите видео

Оккупанты также в сети показали последствия успешной работы ВСУ. Молчаливый россиянин на видео показал все, что осталось от штаба. На месте здания остались одни развалины. Тем временем кафир за кадром жалуется, что завалило их карты и оружие.

Жалобы россиянина после прилета: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Впоследствии у сети появилось еще одно видео. На нем один из российских захватчиков из батальона "Эспаньола" показывает раненых "побратимов". Однако "приключения" российских футбольных фанатов только начались, ведь после этого к ним пришел еще украинский дрон-камикадзе. Как следствие, у батальона "Эспаньола" есть раненые и погибшие, однако точное количество пока неизвестно.

Россиянин показал ранения по прилету / Внимание! Чувствительный контент, присутствует нецензурная лексика! 18+

Что известно о батальоне "Эспаньола"